Отстраненный от ОИ российский биатлонист после трех бессонных ночей уехал в Италию

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28 января, воскресенье  |  Последнее обновление — 13:03  |  vz.ru
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Страх бизнеса перед санкциями способен помочь российскому бюджету

Российские ОФЗ могли стать спасительной гаванью от американских санкцийФото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Российские инвесторы и бизнесмены неожиданно предложили государству в долг в 3,5 раза больше, чем Минфин хотел занять через выпуск облигаций федерального займа. Это может быть связано с желанием бизнеса защититься от персональных санкций США, не исключают аналитики. Есть, впрочем, и другие версии происходящего. Подробности...
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В США потеряли контроль над санкционным принтером

Санкционная политика США все больше похожа на манию окружить Россию забором с колючей проволокойФото: Ohde/face to face/Global Look Press
В тактическом плане от новых санкций США в отношении России не будет негативных последствий. Но, продолжая подобную политику, США больше не смогут скрыть свою роль в майданном перевороте в Киеве. Так в Москве отреагировали на расширение американским минфином черного списка, куда включены российские компании и чиновники. Тем не менее в Вашингтоне останавливаться, судя по всему, не намерены. Подробности...
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Московский кинотеатр устроил бунт из-за «Смерти Сталина»

«Пионер» продолжает зарабатывать на сеансах «Смерти Сталина» и рискует доиграться до потери лицензииФото: Alexander Zemlianichenko/AP/ТАСС
Несмотря на решение Минкульта приостановить показ скандальной комедии «Смерть Сталина», нашлись те, кто не подчинился такому распоряжению. Один из столичных кинотеатров с большим успехом показывает британское кино, и даже обосновывает свои действия юридически. Какое наказание теперь грозит «бунтовщикам»? Подробности...
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Открытие американцев ведет Венесуэлу к войне за выживание

Открытые залежи на шельфе самого дикого государства Южной Америки составляют более 3,2 млрд баррелейФото: Sergio Moraes/Reuters
Самая бедная страна Южной Америки – Гайана – вытащила счастливый билет: компания ExxonMobil обнаружила на ее шельфе колоссальные залежи нефти. Проблема в том, что это открытие грозит Гайане скорой войной с одной из самых мощных армий региона, которая к такой войне уже давно готова. И дело тут вовсе не в агрессии Соединенных Штатов. Подробности...
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Самопожертвование праведника вызвало волну скорби в соцсетях

«Господь получил душу праведника, и у бомжа будет еще земное время, чтобы одуматься»Фото: кадр из видео
«Это христианская смерть в полном смысле». «Погиб, спасая не просто случайного человека, а того, от кого обычно отворачиваются, кем брезгуют». Такими словами описывают в соцсетях Георгия Великанова, человека, совершившего настоящий подвиг – он бросился под электричку ради того, чтобы спасти бездомного. Подробности...
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К вопящим «шлюха» отношение будет все более презрительным

Антон Крылов, журналист
У каждого нормального мужчины бывает описанное Пушкиным состояние «я вас люблю – хоть я бешусь», но комментарии под фотографиями участниц флешмоба #этонеповодубить, весьма умеренно фривольными, оставляют крайне тягостное впечатление. Подробности...
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Что Макрону хорошо, то для Меркель – плохо

Наталия Янкова, публицист (Германия)
Западные СМИ выделяют на давосском форуме речи Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона. Тенденция обоих – приучить всех к мысли, что Европа двуполярна. Правда, по характеру полярности Европы мнения Макрона и Меркель не совпадают. Подробности...
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Страна-бензоколонка уже обзавелась хорошей оружейной мастерской

Руслан Осташко, политолог
К 2020 году мы уже сможем чувствовать себя в сравнительной безопасности, хотя программа перевооружения и модернизации армии будет продолжаться. И вот после этого перед нашими военными учеными и инженерами встанет серьезная задача. Подробности...
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      На Филиппинах зафиксировано мощное извержение вулкана Майон

      На Филиппинах зафиксировано извержение вулкана Майон. фонтаны лавы достигали 700 метров в высоту. Пепел накрыл города провинций Албай и Камаринес-Сур, из-за чего видимость там снизилась практически до нулевой. Местные власти проводят эвакуацию из населенных пунктов в радиусе восьми километров. Информации о пострадавших россиянах нет
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        Некоторые российские режиссеры просят не допускать к прокату британскую комедию «Смерть Сталина». Допустимы ли художественные произведения, содержащие смех, иронию и насмешки над Сталиным и другими деятелями той эпохи?
        • Да

        • Нет

        Серию нападений в российских школах связывают с влиянием социальных сетей. В какой мере соцсети могли повлиять на произошедшие события?
        • Соцсети оказали ключевое влияние

        • В какой-то степени могли повлиять

        • Не вижу такой связи

        Заслуживают ли наказания студенты института гражданской авиации, сделавшие неприличный ролик в стиле БДСМ?
        • Да, как можно более строгого

        • Да, но незначительного

        • Нет, их не нужно никак наказывать

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          Отстраненный от ОИ российский биатлонист после трех бессонных ночей уехал в Италию

             27 января 2018, 23:50
          Фото: instagram.com/maksim_tsvetkov
          Текст: Ольга Никитина

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          Российский биатлонист Максим Цветков рассказал о своих переживаниях по поводу решения Международного олимпийского комитета (МОК) не допускать его до зимних Игр в Южной Корее.

          «Три ночи без сна. Куча вопросов без ответа. Почему? За что? И огромное разочарование», – написал он на своей странице в Instagram.

          «Моя семья! Моя любимая супруга и сын. Вот что меня спасает. Я улыбаюсь и счастлив благодаря им. Продолжаю каждый день выходить на тренировки. Бороться! Идти вперед к своей мечте!» – добавил спортсмен.

          Он сообщил, что вместе с биатлонистом Антоном Шипулиным, также отстраненным от Олимпиады, решил принять участие в марафоне, который пройдет в Италии 28 января.

          «Хочется отвлечься от происходящего и получать удовольствие от того, чему ты посвятил всю свою жизнь», – добавил он.

          Ранее министр спорта России Павел Колобков пообещал, что для спортсменов, которые не смогут выступить на Играх в Пхенчхане, проведут другие соревнования с иностранцами.

          Напомним, к участию в Олимпиаде не допустили лидеров российской сборной в различных видах спорта, в том числе шестикратного олимпийского чемпиона по шорт-треку россиянина Виктора Ана, биатлонистов Антона Шипулина, Алексея Волкова и Евгения Гараничева, лыжника Сергея Устюгова. Также в списке не оказалось нескольких ведущих российских хоккеистов, фигуристов основного состава сборной России Ксении Столбовой и Ивана Букина.


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