Отстраненный от ОИ российский биатлонист после трех бессонных ночей уехал в Италию

Российский биатлонист Максим Цветков рассказал о своих переживаниях по поводу решения Международного олимпийского комитета (МОК) не допускать его до зимних Игр в Южной Корее.

«Три ночи без сна. Куча вопросов без ответа. Почему? За что? И огромное разочарование», – написал он на своей странице в Instagram.

«Моя семья! Моя любимая супруга и сын. Вот что меня спасает. Я улыбаюсь и счастлив благодаря им. Продолжаю каждый день выходить на тренировки. Бороться! Идти вперед к своей мечте!» – добавил спортсмен.

Публикация от Максим Цветков, Биатлон (@maksim_tsvetkov) Янв 27, 2018 at 9:03 PST

Он сообщил, что вместе с биатлонистом Антоном Шипулиным, также отстраненным от Олимпиады, решил принять участие в марафоне, который пройдет в Италии 28 января.

«Хочется отвлечься от происходящего и получать удовольствие от того, чему ты посвятил всю свою жизнь», – добавил он.

Ранее министр спорта России Павел Колобков пообещал, что для спортсменов, которые не смогут выступить на Играх в Пхенчхане, проведут другие соревнования с иностранцами.

Напомним, к участию в Олимпиаде не допустили лидеров российской сборной в различных видах спорта, в том числе шестикратного олимпийского чемпиона по шорт-треку россиянина Виктора Ана, биатлонистов Антона Шипулина, Алексея Волкова и Евгения Гараничева, лыжника Сергея Устюгова. Также в списке не оказалось нескольких ведущих российских хоккеистов, фигуристов основного состава сборной России Ксении Столбовой и Ивана Букина.