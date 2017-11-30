Для не допущенных на Игры россиян проведут другие соревнования

Министр спорта России Павел Колобков заявил, что для спортсменов, которые не смогут выступить на Играх в Пхенчхане, проведут другие соревнования с иностранцами.

«Дополнительно для тех, кто не может выступать на Олимпийских играх, мы будем проводить в России ряд турниров с иностранцами», – сказал Колобков, передает ТАСС.

Напомним, МОК сократил пул российских спортсменов, которые могут быть допущены к участию в Играх-2018 под олимпийским флагом, с 500 до 389 человек.

К участию в Олимпиаде не допустили лидеров российской сборной в различных видах спорта, в частности шестикратного олимпийского чемпиона по шорт-треку россиянина Виктора Ана, а также биатлонистов Антона Шипулина, Алексея Волкова и Евгения Гараничева, лыжника Сергея Устюгова. Также в списке не оказалось нескольких ведущих российских хоккеистов, фигуристов основного состава сборной России Ксении Столбовой и Ивана Букина.

5 декабря МОК принял решение об отстранении сборной России от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года.