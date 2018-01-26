В зоне поисков судна «Восток» нашли спасательные круги

В Японском море на месте поисков пропавшего судна «Восток» спасательное судно обнаружило два спасательных круга, сообщил представитель морского спасательно-координационного центра «Владивосток».

По его словам, пока нельзя прямо утверждать, что круги – с «Востока», так как поднять их не удалось из-за шторма, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что больше в ходе поисков ничего найдено не было.

В морском спасательно-координационном центре «Владивосток» добавили, что с рассветом к поискам вновь присоединится самолет Бе-200 и вертолет спасателей Ми-8. Ночью на месте ЧП работало спасательное судно, судно Fesco «Диомид».

Напомним, рыболовецкое судно «Восток» перестало выходить на связь вечером в среду. Причиной крушения рыболовецкого траулера в Японском море, предположительно, мог стать сильный шторм. По факту пропажи судна было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения.

Между тем в правительстве Сахалина заявляли, что шансы на благополучный исход поисков судна «Восток» высоки, так как оно находится в районе с оживленным судоходством. В МЧС также выразили уверенность, что экипаж пропавшего судна жив.