Названа возможная причина пропажи судна «Восток» в Японском море

Сильный шторм мог стать причиной крушения рыболовецкого траулера в Японском море, сообщили в международных службах морского поиска и спасения. Источник заявил, что экипаж в данных метеоусловиях имеет мало шансов на спасение.

Предположительно, «судно оказалось в метеоусловиях, к которым не было приспособлено» – оно могло попасть в пятибалльный шторм. Возможно, «волна накрыла судно, а из-за сильного ветра оно не смогло устоять на поверхности воды и перевернулось», передает «Интерфакс» слова источника.

Отмечается, что судно могло быть дефрагментировано.

Кроме того, источник заявил, что экипаж в данных метеоусловиях имеет мало шансов на спасение.

В то же время заместитель руководителя агентства по рыболовству Сахалинской области Сергей Ом сообщил, что в данный момент речь о гибели экипажа не идет – только о потере связи с судном.

Он рассказал также, что судно «Восток» шло на Сахалин из Южной Кореи после ремонта, передает РИА «Новости».

Напомним, рыболовецкое судно «Восток» перестало выходить на связь вечером в среду.

В правительстве Сахалина считают, что шансы на благополучный исход поисков судна «Восток» высоки, так как оно находится в районе с оживленным судоходством.

На поиски направлены два судна, вертолет спасателей и военный вертолет, самолет Ан-26 морской авиации Тихоокеанского флота и самолет МЧС Бе-200 из Хабаровска.

По факту пропажи судна было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения.