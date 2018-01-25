Рыболовецкое судно пропало в Японском море

На борту рыболовецкого судна «Восток», пропавшего в Японском море, находился 21 человек, сообщил представитель морского координационного спасцентра Владивостока.

«Восток» перестал выходить на связь после того, как в 200 километрах южнее мыса Гамова сработал аварийный радиобуй. В район, где должен находиться «Восток», направлены два судна, а также вертолет спасателей и военный вертолет.

«Сигнал в Морской координационный центр поступил от МСКЦ Республики Корея. Предположительно, судно находится в нейтральных водах. К предполагаемому месту происшествия уже выдвинулся пограничный катер из поселка Зарубино», – приводит РИА «Новости» сообщение департамента гражданской защиты Приморья.

«Восток» следовал из порта Донгхэ (Южная Корея) в сахалинский порт Холмск, передает «Интерфакс».

Судно «Диомид» нашло «швартовую бухту пропавшего «Востока», оранжевый буй с судна и бытовой мусор». Представитель морского координационного спасцентра Владивостока сообщил, что «нашли также два спасжилета».

К поискам также решено подключить самолет Ан-26 морской авиации Тихоокеанского флота и самолет МЧС Бе-200 из Хабаровска.

Дальневосточное СУ на транспорте СК сообщает, что проводится процессуальная проверка по части 1 статьи 263 «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта».

Судно принадлежит ООО «ДВ Флот», порт приписки – Невельск.