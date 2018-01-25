Власти Сахалина оценили шансы на обнаружение судна «Восток»

В правительстве Сахалинской области считают, что шансы на благополучный исход поисков судна «Восток», пропавшего в Японском море, высоки, так как оно находится в районе с оживленным судоходством.

В пресс-службе регионального правительства добавили, что местные власти находятся на связи с руководством судовладельца.

Отмечается, что «поступающие сведения пока слишком противоречивы», потому «любые предположения будут преждевременными», передает ТАСС.

Тем временем экстренные службы приводят список имен всех членов экипажа судна «Восток», сообщает Life:

Ленский А., капитан судна;

Войтко С., старший помощник капитана;

Раечектаев Е., второй помощник капитана;

Котиков А., третий помощник капитана;

Пашко Ю., старший механик;

Мерзляков Е., второй механик;

Долгонятов К., третий механик;

Левичев А., электромеханик;

Кирсанов С., рефмашинист;

Зеслер В., матрос;

Банковский С., матрос;

Марков Н., матрос;

Куренной В., матрос;

Гусейнов М., матрос;

Тузгоев Х., матрос;

Потешкин С., матрос;

Голубых Д., матрос;

Каранкевич А., матрос;

Ализаде Р., матрос;

Емеев Е., моторист;

Пирогов Г., повар.

Также в Сети появилось видео, на котором запечетлена подготовка спасателей к вылету на место поисков судна. Ролик выложен на сайте РЕН ТВ.

Родственникам членов экипажа «Востока» готовы оказать помощь психологи Сахалинской области. В данный момент они активно взаимодействуют со специалистами Приморского края, организована горячая линия, сообщил пресс-секретарь ГУ МЧС РФ по Сахалинской области Александр Ивельский.

Напомним, рыболовецкое судно «Восток» перестало выходить на связь после того, как в 200 километрах южнее мыса Гамова сработал аварийный радиобуй.

На поиски направлены два судна, вертолет спасателей и военный вертолет, самолет Ан-26 морской авиации Тихоокеанского флота и самолет МЧС Бе-200 из Хабаровска.