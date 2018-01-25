По факту пропажи в Японском море судна «Восток» заведено уголовное дело

Дело о нарушении правил безопасности движения возбуждено на Сахалине после пропажи рыболовецкого судна «Восток», сообщила старший помощник руководителя Дальневосточного СУ на транспорте СК Дарья Немцева.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 263 УК России «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», говорится в сообщении ведомства, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

По делу начаты следственные действия, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

К облету района поисков судна присоединился самолет Бе-200, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя морского координационного спасцентра Владивостока.

Напомним, рыболовецкое судно «Восток» перестало выходить на связь вечером в среду.

На поиски направлены два судна, вертолет спасателей и военный вертолет, самолет Ан-26 морской авиации Тихоокеанского флота и самолет МЧС Бе-200 из Хабаровска.

В правительстве Сахалина считают, что шансы на благополучный исход поисков судна «Восток» высоки, так как оно находится в районе с оживленным судоходством.