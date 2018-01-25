Пучков выразил уверенность в спасении экипажа судна «Восток»

МЧС полагает, что экипаж судна «Восток», пропавшего в Японском море, жив, заявил глава ведомства Владимир Пучков.

«Мы уверены, что экипаж жив. Для нас, спасателей, все живы», – передает РИА «Новости» слова Пучкова.

При этом он отметил, что судно еще не найдено.

«В настоящее время осуществляется крупномасштабная поисковая операция, работает вся группировка судов, которая находится в этом районе, осуществляя визуальный контроль водной поверхности... Работает авиация МЧС России, организовано взаимодействие всех служб», – сказал Пучков, добавив, что поиски осложняют метеоусловия.



Тем временем начальник морского спасательно-координационного центра «Владивосток» Николай Пирожков заявил, что спасательное судно подошло к месту поисков.



«На место прибыло спасательное судно, оно взяло на себя командование поисками. Также на месте работает судно Fesco. Они будут продолжать поиски всю ночь, утром присоединится авиация», – сказал Пирожков.



По его словам, самолет Бе-200 закончил облет территории на сегодня, но ничего не нашел.

Представитель морского координационно-спасательного центра Владивостока рассказал, что жкипаж судна состоит только из россиян.

«В составе экипажа – все россияне, об иностранных гражданах информации не поступало», – сказал собеседник.



По его словам, к вечеру четверга судно и рыбаков пока не нашли. На месте работают самолет Бе-200 и судно Fesco, два вертолета закончили облет территории. Вскоре ожидается подход спасательного судна.

Напомним, рыболовецкое судно «Восток» перестало выходить на связь вечером в среду.

В правительстве Сахалина считают, что шансы на благополучный исход поисков судна «Восток» высоки, так как оно находится в районе с оживленным судоходством.

По факту пропажи судна было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения.

Сообщалось также, что сильный шторм мог стать причиной крушения рыболовецкого траулера в Японском море.