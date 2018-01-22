В Бурятии продлили срок задержания напавшему на школу подростку

Октябрьский районный суд Улан-Удэ на 72 часа продлил срок задержания 15-летнего подростка, подозреваемого в нападении на детей и учительницу в школе, сообщили в пресс-службе суда.

Представитель суда сообщил ТАСС, что ходатайство следствия поступило в суд в воскресенье. Подросток по-прежнему находится в больнице.

Напомним, 19 января школьника доставили в республиканскую клиническую больницу скорой медицинской помощи в Улан-Удэ, так как, по данным следствия, он пытался совершить суицид.

Тем временем, в понедельник школа в Улан-Удэ, где на прошлой неделе произошло нападение, в понедельник возобновила работу. Двери учебного заведения открылись в 08.00 по местному времени, дети стали заходить в школу, передает РИА «Новости».

Как рассказал директор школы Сергей Разуваев, охрана школы усилена. «Мы изолировали участок, где находится класс (где произошло нападение), он у нас в конце коридора», – сказал он, добавив, что ремонт там начнется в понедельник, а продлится около недели.

Охранять школу будут сотрудники частного охранного предприятия, также на входе будут установлены рамки металлоискателя. Директор сообщил, что до заключения договора с ЧОП охраной будет заниматься военная полиция.

Напомним, утром 19 января было совершено нападение на учеников седьмого класса школы №5 в микрорайоне «Сосновый бор» Улан-Удэ. Девятиклассник бросил в кабинет русского языка и литературы коктейль Молотова, а затем с топором напал на учеников и преподавателя, в результате пострадали семь человек. Мотивом преступления могла стать плохая оценка в четверти. По факту нападения завели уголовное дело по двум статьям. Школа, где произошел инцидент, не охранялась.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, волна насилия в школах навлекла подозрения на соцсети.