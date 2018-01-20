Российским военным приказано покинуть Африн

Оперативная группа Центра примирения враждующих сторон и военной полиции в Сирии передислоцирована из Африна в район Тель-Аджар из-за начала турецкой операции «Оливковая ветвь», сообщили в российском военном ведомстве.

В Минобороны сообщили, что такие меры приняты «для упреждения возможных провокаций, исключения угрозы жизни и здоровью российских военнослужащих», передает РИА «Новости»

В военном ведомстве подчеркнули, что Центр примирения продолжает непрерывный мониторинг обстановки в зоне деэскалации Тель-Рифат для оказания оперативной помощи населению, которое покидает районы боев.

В субботу турецкий генеральный штаб объявил о начале операции «Оливковая ветвь», направленной против формирований курдов в сирийском Африне. В результате турецких авиаударов есть пострадавшие, в том числе дети.

В Москве с озабоченностью восприняли информацию об этом и призвали противостоящие стороны «проявить взаимную сдержанность». В Минобороны заявили, что развитию кризиса способствовали провокационные шаги США.

В Совфеде отметили, что в таких условиях военный конфликт между Турцией и Сирией становится практически неизбежным.