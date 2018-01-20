Клинцевич: Турецкая «Оливковая ветвь» может привести к войне в Сирии

В условиях начатой Анкарой операции под названием «Оливковая ветвь» в Африне военный конфликт между Турцией и Сирией становится практически неизбежным, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Очень велика вероятность того, что сирийские ВС будут вынуждены защищать суверенитет страны», – приводит его слова РИА «Новости».

При этом Клинцевич подчеркнул, что Россия «не будет вмешиваться военным путем» в разрешение этого конфликта. «Этого наши договоры не предусматривают», – добавил он.

Сенатор сообщил, что Россия будет оказывать Сирии дипломатическое содействие, будет поддерживать в ООН требование к Турции прекратить ее.

По его словам, турецкая операция в Африне грубо нарушает суверенитет Сирии.

В субботу генштаб Турции объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. В Москве с озабоченностью восприняли информацию об этом и призвали противостоящие стороны «проявить взаимную сдержанность». В Минобороны России сообщили, что командование российских войск в Сирии приняло меры по обеспечению безопасности военнослужащих в Африне.