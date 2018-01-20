МИД отреагировал на начало турецкой операции в Африне

В Москве с озабоченностью восприняли информацию о начале турецкой военной операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

«Внимательно отслеживаем развитие ситуации», – говорится в заявлении на сайте МИД России.

«Россия придерживается последовательной позиции по поиску развязок в Сирии, которая основывается на сохранении территориальной целостности, уважении суверенитета этой страны и поиске долгосрочного политического урегулирования», – говорится в сообщении российского ведомства.

Москва призвала противостоящие стороны «проявить взаимную сдержанность».

«После разгрома военно-политического очага международного терроризма в лице ИГИЛ* и вывода значительной части российских войск с территории Сирии в настоящее время основной целью оставшихся в этой стране российских военных является обеспечение режима прекращения боевых действий в зонах деэскалации», – подчеркивается в сообщении МИДа.

В свою очередь в Минобороны России сообщили, что командование российских войск в Сирии приняло меры по обеспечению безопасности военнослужащих в Африне.

В военном ведомстве подчеркнули, что «для упреждения возможных провокаций, исключения угрозы жизни и здоровью российских военнослужащих оперативная группа Центра примирения враждующих сторон и военной полиции в районе Африна передислоцирована в район Телль-Аджар зоны деконфликтации Телль-Рифъат».

В комментарии РИА «Новости» глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов отметил, что начало турецкой операции может сказаться на проведении конгресса национального диалога Сирии, который должен пройти 29-30 января в Сочи.

Напомним, генштаб Турции объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне, операция началась в 17.00 мск. Перед этим президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая армия фактически начала наземную операцию в сирийском Африне.