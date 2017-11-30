Эрдоган объявил о начале наземной операции в Африне

Турецкая армия фактически начала наземную операцию в сирийском Африне, объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По словам турецкого лидера, местом проведения следующей операции турецких сил станет сирийский регион Манбидж, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Hurriyet.

Эрдоган выступил с этим заявлением в провинции Кютахья, уточняет ТАСС.

Накануне глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Россия не выводила своих военных из сирийского Африна.

Кроме того, в пятницу сообщалось, что в окрестностях Африна обнаружили турецкий комплекс радиоэлектронной борьбы Koral.