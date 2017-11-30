Турция развернула у границы Сирии «способный бороться с С-400» комплекс

В окрестностях сирийского города Африн на севере страны обнаружили турецкий комплекс радиоэлектронной борьбы Koral.

Снимок с комплексом на границе с Турцией районе Сирии обубликовали в Telegram-канале 338.

Не исключено, что Koral решили задействовать в борьбе с сирийскими курдами из Отрядов народной самообороны (YPG), связанных с Рабочей партией Курдистана, которая в Турции объявлена вне закона.

Разработчики турецкого Koral заявляли, что комплекс может нейтрализовать действие наземных зенитных ракетных комплексов, в том числе российских С-400, которые, как известно, развернуты на российской авиабазе в Сирии.

Накануне официальный Дамаск заявил, что ПВО Сирии готова сбить любые турецкие самолеты, появившиеся в воздушном пространстве страны.

Ранее иранский журналист Бабак Тагвай сообщил, что турецкие войска начали обстрел курдских позиций в Африне, а в пятницу вечером протурецкие боевики начнут наступление. Также он сообщал, что Россия не уходит из Африна, несмотря на давление Турции. До этого российский журналист Кирилл Романовский сообщил о начале военной операции Турции в сирийском Африне.