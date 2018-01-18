Сирия пригрозила сбивать турецкие самолеты над Африном

Официальный Дамаск в четверг заявил, что ПВО Сирии готова сбить любые турецкие самолеты, появившиеся в воздушном пространстве страны, сообщают британские СМИ.

Замминистра иностранных дел Сирии Фейсал Мекдад заявил, что военное вторжение в контролируемый курдами анклав в Африне «не будет пикником» для Турции, передает Associated Press.

По его словам, любая подобная операция будет расценена как агрессия.

Мекдад отметил, что ВВС Сирии восстановили свои силы и готовы уничтожить турецкие воздушные цели в небе страны, сообщает SANA.

Вместе с тем дипломат выразил надежду, что Турция правильно поймет его заявление. Север и северо-восточный районы Сирии, в частности Африн в провинции Алеппо, останутся сирийской землей, подчеркнул Мекдад. По его словам, заявления руководства Турции в последнее время вызывают глубокую обеспокоенность.

Во вторник СМИ сообщили, что Турция может нанести авиаудар по «Силам народной самообороны» в Сирии. Ранее сообщалось, что Турция наблюдает за Африном и прилегающими к нему территориями, находящимися под контролем СНС.В воскресенье Турция перебросила танки на границу с Сирией.

Напомним, в конце 2017 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал, что Турция не только завершит операцию в сирийском Идлибе, но и «освободит от террористов»контролируемые курдскими отрядами самообороны районы Африн и Манбидж. При этом Анкара пообещала согласовать с Москвой операцию в Африне в случае ее проведения.