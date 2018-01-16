СМИ: Турция может нанести авиаудар по «Силам народной самообороны» в Сирии

Наземную фазу военной операции ВС Турции в сирийском Африне будет предварять массированный авиаудар по 149 целям курдских «Сил народной самообороны» (СНС), сообщили турецкие СМИ.

Первая фаза операции продлится до шести суток, а параллельно с авиацией будет задействована находящаяся на границе артиллерия, предполагают СМИ.

Газета «Хабер тюрк» со ссылкой на военные источники пишет, что при необходимости в Африн могут быть направлены подразделения армейского спецназа, в том числе элитные отряды, передает ТАСС.

Издание отмечает, что СНС возвели укрепления и выкопали окопы в девяти регионах Африна и могут их использовать, чтобы вынудить турецкие силы вести позиционные бои.

По информации газеты «Миллиет», турецкий генштаб склоняется к тактике бронетанкового наступления на позиции СНС, которое должно последовать за авиаударом. Уточняется, что техника будет продвигаться с работающими «джеммерами» – приборами, которые способны глушить большую часть радиосигналов.

Напомним, Турция наблюдает за Африном и прилегающими к нему территориями, находящимися под контролем СНС.

В воскресенье начальник управления по связям с общественностью штаба операции Inherent Resolve («Непоколебимая решимость») полковник Томас Вил сообщил, что США «подготовят пограничную службу безопасности Сирии» из числа бойцов курдской коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС), которая будет действовать у границ с Турцией.

В Турции резко осудили данную инициативу, заявив, что США «узаконивают террористическую организацию». В тот же день Турция перебросила танки на границу с Сирией, а президент страны Тайип Эрдоган в понедельник пообещал уничтожить создаваемые «силы безопасности границы».

Во вторник СМИ сообщили, что США поставили воюющим в Сирии курдским военизированным отрядам партию переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК).

В Госдуме инициативу США по созданию «сил безопасности границы» назвали «свинской». Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что планы США нарушают устав ООН, а председатель комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков обвинил американские власти в подготовке расчленения Сирии.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Вашингтон, по сути, начал строить новое квазигосударство – Сирийский Курдистан.