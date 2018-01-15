Пушков обвинил США в подготовке расчленения Сирии

Попытка Соединенных Штатов создать под своей эгидой на севере Сирии так называемые силы безопасности – это путь к подготовке фактического расчленения республики, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков.

«Официально США – за единую Сирию. На деле – за раздробленную», – написал Пушков в своем Twitter.

Тем временем внешнеполитическое ведомство Турции выступило с заявлением о том, что решение возглавляемой США международной коалиции о подготовке отрядов «Сирийских демократических сил» (СДС) угрожает национальной безопасности Турции и целостности Сирии, передает ТАСС.

«Сотрудничество США с партией «Демократический союз» (ДС) и отрядами «Сил народной самообороны» (СНС), которое противоречит данным Вашингтоном обязательствам и сделанным ранее заявлениям, угрожает нашей национальной безопасности и территориальной целостности Сирии», –заявили в Анкаре, добавив, что Турция «оставляет за собой право устранять любого рода угрозы».

Накануне возглавляемая США коалиция объявила, что приступила к созданию в Сирии так называемых сил безопасности границы, которые будут расположены на подконтрольной ей территории, на границе с Турцией.

В ответ Анкара обвинила Вашингтон в попытке узаконить террористические группировки в Сирии.

В Госдуме новую инициативу США в Сирии назвали «свинской». Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев подчеркнул, что планы США нарушают устав ООН.