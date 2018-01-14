Косачев: Планы США о «силах безопасности» в Сирии нарушают устав ООН

Решение Вашингтона создать «силы безопасности границы» на подконтрольной ему территории в Сирии является прямым нарушением устава ООН и суверенитета арабской республики, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Сенатор заявил РИА «Новости», что возглавляемая США коалиция – «не более чем химера». «Никакой коалиции в реальности не существует, а есть только односторонние действия США», – подчеркнул Косачев, пояснил, что страны поддерживают американское решение «либо из соображений союзнической солидарности, либо в силу обязательств, возникающих при получении соответствующей военной или экономической помощи».

Член Совфеда подчеркнул, что борьба с группировкой ИГ* не терпит односторонних и несогласованных действий. По его словам, в этом американцы «должны были неоднократно убедиться, начиная с августа 2014 года, когда впервые попытались развернуть собственную операцию против террористов».

«Ничего не получилось тогда и вряд ли получится впредь», – уверен он. «Во всяком случае, до тех пор, пока заявляемые цели так называемой коалиции будут расходиться с декларируемыми задачами», – заключил Косачев.

В воскресенье коалиция США объявила, что приступила к созданию в Сирии так называемых сил безопасности границы, которые будут расположены на подконтрольной ей территории. В Турции заявили, что Вашингтон таким образом стремится узаконить террористические группировки.

Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов указал, что планы Вашингтона противостоят российским интересам. Решение США он назвал «свинским».