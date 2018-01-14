В Госдуме назвали «свинской» новую инициативу США в Сирии

Планы возглавляемой США международной коалиции создать в Сирии «силы безопасности границы» противостоят российским интересам, заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов («Единая Россия»).

«Оно (действия коалиции во главе с США – прим. ВЗГЛЯД) стоит в прямом противостоянии [интересам России], и, безусловно, какие-то меры мы и наши коллеги по стабилизации ситуации в Сирии будут принимать», – приводит его слова РИА «Новости».

По словам Шаманова, США преследуют цель сохранить свое присутствие в Сирии и создать в этой стране условия для дестабилизации ситуации, чтобы свергнуть правление законного лидера САР Башара Асада.

Парламентарий назвал «хамскими» с точки зрения международных правил действия США и их партнеров. «Их свинское поведение своего присутствия по защите их непонятных интересов уже перешло все допустимые рамки приличия», – отметил он.

В воскресенье возглавляемая США международная коалиция объявила, что приступила к созданию в Сирии так называемых сил безопасности границы, которые будут расположены на подконтрольной ей территории. В Турции заявили, что Вашингтон таким образом стремится узаконить террористические группировки.