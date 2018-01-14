Турция: США узаконивают террористов в Сирии

Планы Вашингтона создать «силы безопасности границы» на подконтрольной коалиции территории Сирии неприемлемы и направлены на то, чтобы узаконить террористические группировки, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

«США предпринимают шаги, которые узаконивают террористическую организацию, – это вызывает беспокойство», – заявил Калын, слова которого передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NTV.

Калын заявил, что Турция оставляет за собой право на «любую борьбу с терроризмом», причем как внутри страны, так и за ее пределами.

«Турция примет все меры для обеспечения своей безопасности», – подчеркнул представитель турецкого лидера.

Ранее в воскресенье возглавляемая США международная коалиция объявила, что приступила к созданию в Сирии так называемых сил безопасности границы, которые будут расположены на подконтрольной ей территории.

О новой инициативе США стало известно после важных заявлений турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Накануне он сообщил, что турецкие военные в течение недели могут начать операцию в подконтрольных сирийским курдам регионах Манбидж и Африн, на северо-западе Сирии.