Эрдоган пообещал уничтожить создаваемые США «силы безопасности границы»

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что создаваемые Вашингтоном «силы безопасности границы» на севере Сирии угрожают национальной безопасности его страны и будут уничтожены.

«Сейчас Америка возле наших границ создает террористическую армию, которая угрожает безопасности Турции. Наша задача – задушить эту армию, пока она не родилась. Если США хотят с этими дикими существами наладить сотрудничество – это их дело. Но мы этого не позволим», – сказал Эрдоган, передает РИА «Новости».

Он добавил, что турецкие военные продолжат обстрелы позиций сил самообороны сирийских курдов в Африне.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что хотя нынешний президент США перед выборами обещал уйти из Сирии после того, как «вышибет дух из ИГИЛ*», на деле получилось наоборот. Вашингтон, по сути, начал строить новое квазигосударство – Сирийский Курдистан – и уже готовит силы безопасности для охраны границ в 30 тыс. штыков.

В понедельник вице-премьер Турции Бекир Боздаг заявил, что под видом сил безопасности границы США создают на севере Сирии «террористическую армию», и назвал такое поведение Вашингтона «игрой с огнем».