Анкара обвинила США в создании на севере Сирии «террористической армии»

Под видом сил безопасности границы США создают на севере Сирии «террористическую армию», заявил вице-премьер Турции Бекир Боздаг, назвав такое поведение Вашингтона «игрой с огнем».

«Вместо того, чтобы совместно с Турцией бороться с «Исламским государством*», США отправляют террористической группировке YPG (силам самообороны сирийских курдов) тысячи фур с оружием, а также создают так называемые «силы безопасности» на сирийской границе – это игра с огнем», – приводит РИА «Новости» слова Боздага.

По его словам, под предлогом борьбы с «Исламским государством» США создают террористическую армию, таким образом поддерживая, а не борясь с ИГ*.

Вице-премьер уверен, что эти действия не соответствуют союзу и стратегическому партнерству Анкары и Вашингтона. Более того, заверил политик, Турция примет необходимые меры против таких угрожающих безопасности страны и региону в целом провокаций.

«Как сказал наш президент, мы можем нагрянуть однажды ночью неожиданно», – заявил Боздаг.

В свою очередь, МИД САР заявил, что намерение США создать пограничные зоны безопасности – это открытая агрессия на суверенитет и целостность Сирии.

«Сирия решительно осуждает решение США вооруженных бандформирований на северо-востоке страны, что является явной агрессией на суверенитет и территориальную целостность Сирии и грубым нарушением международного права», – заявили в сирийском МИД.

Министерство иностранных дел страны отмечает, что это часть разрушительной программы США в регионе, которая направлена на усугубление обстановки. Кроме того, уверены в Дамаске, это демонстрация враждебности Вашингтона к арабским нациям и приверженности Белого дома «американо-сионистскому проекту в регионе».

В воскресенье коалиция США объявила, что приступила к созданию в Сирии так называемых сил безопасности границы, которые будут расположены на подконтрольной ей территории. В Турции заявили, что Вашингтон таким образом стремится узаконить террористические группировки.

Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов указал, что планы Вашингтона противостоят российским интересам. Решение США он назвал «свинским».