Турция перебросила танки на границу с Сирией

Турция перебросила в южную провинцию Хатай на границе с Сирией колонну военной техники, включая танки, сообщил источник в турецких вооруженных силах.

По словам источника, танки были отправлены для усиления пограничных частей, передает РИА «Новости» со ссылкой на Anadolu.

Накануне президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил начать операцию в подконтрольных силам самообороны сирийских курдов (YPG) регионах Манбидж и Африн, располагающихся на северо-западе Сирии.

Напомним, в конце прошлого года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал, что Турция не только завершит операцию в сирийском Идлибе, но и «освободит от террористов» контролируемые курдскими отрядами самообороны районы Африн и Манбидж. При этом Анкара пообещала согласовать с Москвой операцию в Африне в случае ее проведения.