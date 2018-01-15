США поставили ПЗРК сирийским курдам в Африне

Соединенные Штаты в рамках «секретного соглашения» поставили воюющим в Сирии курдским военизированным отрядам партию переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК), сообщает межарабское издание «Аль-Масдар».

Уточняется, что комплексы поставили отрядам в муниципалитет Африн, передает «Интерфакс».

В воскресенье президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие военные в течение недели могут начать операцию в подконтрольных сирийским курдам регионах Манбидж и Африн, на северо-западе Сирии.

После этого возглавляемая США международная коалиция объявила, что приступила к созданию в Сирии так называемых сил безопасности границы, которые будут расположены на подконтрольной ей территории.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что, несмотря на обещания Дональда Трампа уйти из Сирии после того, как «вышибет дух из ИГИЛ*», на деле получается наоборот: Вашингтон, по сути, начал строить новое квазигосударство – Сирийский Курдистан – и уже готовит силы безопасности для охраны границ в 30 тыс. штыков.