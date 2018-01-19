Иранский журналист Бабак Тагвай сообщил, что турецкие войска начали обстрел курдских позиций в Африне, а в пятницу вечером протурецкие боевики начнут наступление.

По его словам, армия Турции обстреливает Африн из самоходных гаубиц T-155 Firtina. Также Тагвай сообщил, что наступление протурецких джихадистов ССА, поддерживаемых турецкой армией, намечено на вечер пятницы.

«На видео – момент обстрела турецкой армией позиций СНС, поддерживаемых «Рабочей партией Курдистана», перед наступлением джихадистов из ССА», – написал Тагвай в своем Twitter.

This video is claimed to show the moment Turkish Army began shelling positions of #YPG and their #PKK terrorist allies at #Afrin #Syria prior launch of an offensive by #FSA moderate terrorists backed by Turkey. pic.twitter.com/BqPoIJvnxx — Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) 19 января 2018 г.

Генерал-лейтенант Исмаил Метин Темел, командующий 2-й армии Турции, руководит наступательной операцией турецких войск и протурецких джихадистов из «Сирийской свободной армии» против «Сил народной самообороны» в Африне, пояснил журналист.

«Но он все еще ждет «зеленого света» Анкары», – подчеркнул Тагвай.

Ранее в пятницу Тагвай сообщил, что Россия не уходит из Африна, несмотря на давление Турции. До этого российский журналист Кирилл Романовский сообщил о начале военной операции Турции в сирийском Африне после отвода из региона российского контингента.

Во вторник СМИ сообщали, что Турция, которая в воскресенье перебросила танки на границу с Сирией, может нанести авиаудар по «Силам народной самообороны» в арабской республике. Также сообщалось, что Анкара наблюдает за Африном и прилегающими к нему территориями, находящимися под контролем СНС.