Российский журналист сообщил о начале военной операции Турции в сирийском Африне

Российский журналист Кирилл Романовский сообщил, что министерство обороны Турции объявило о начале военной операции в сирийском Африне после выхода оттуда россиян.

«Африн. 19.01.2018 Увы, случилось... Наш малый контингент сегодня, в 08.00 ушел из Африна. Говорят, ввиду массированного обстрела», – написал Романовский на своей странице в Facebook.

Позже журналист добавил, что в 13.00 мск минобороны Турции объявило, что «русские ушли из Африна, и военная операция начинается».

«В любом случае, обвинять наших военных категорически нельзя. Политические аспекты происходящего парней касаются лишь косвенно, и не будь приказа к отходу, парни бы выполнили поставленные им некогда задачи», – добавил Романовский.

Ранее в пятницу глава пресс-службы госдепартамента США Хезер Науэрт призвала Турцию воздержаться от военной операции в сирийском районе Африн.

В то же время появились сообщения, что Турция из артиллерии обстреляла позиции курдов в Африне. Сведений о пострадавших мирных жителях и нанесенном материальном уроне не поступало. Также Анкара обстреляла курдов в Кобани и Эль-Маликии.

Во вторник СМИ сообщили, что Турция, которая в воскресенье перебросила танки на границу с Сирией, может нанести авиаудар по «Силам народной самообороны» в арабской республике. Также сообщалось, что Анкара наблюдает за Африном и прилегающими к нему территориями, находящимися под контролем СНС.