США призвали Турцию не начинать военную операцию в сирийском Африне

Глава пресс-службы госдепартамента США Хезер Науэрт призвала Турцию воздержаться от военной операции в сирийском районе Африн.

Комментируя слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о возможной «военной операции» в Африне в случае создания США курдской «пограничной службы», Науэрт призвала Анкару «не предпринимать каких-либо шагов такого рода». Госдеп призвал Турцию сосредоточиться на борьбе против террористической организации «Исламское государство*», передает ТАСС.

Науэрт заверила, что США не собираются создавать «какие-либо пограничные силы безопасности», и напомнила разъяснения главы ведомства Рекса Тиллерсона по данному вопросу.

Тиллерсон назвал оговоркой заявления о создании США сил на границе Сирии.

Тем временем Firat сообщает, что Турция из артиллерии обстреляла позиции курдов в Африне. Сведений о пострадавших мирных жителях и нанесенном материальном уроне не поступало. Кроме того, Турция обстреляла курдов в Кобани и Эль-Маликии.

Во вторник СМИ сообщили, что Турция может нанести авиаудар по «Силам народной самообороны» в Сирии. Перед этим сообщалось, что Турция наблюдает за Африном и прилегающими к нему территориями, находящимися под контролем СНС.

В воскресенье Турция перебросила танки на границу с Сирией.