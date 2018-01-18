Тиллерсон назвал оговоркой заявления о создании США сил на границе Сирии

Вашингтон не станет создавать силы безопасности конкретно на границе Сирии и Турции, предположения об этом стали следствием недопонимания, заявил американский госсекретарь Рекс Тиллерсон.

«Вся эта ситуация была неверно описана, неправильно представлена. Кое-кто оговорился. Мы не создаем никаких сил безопасности на границе. Досадно, что высказывания ряда лиц оставили такое впечатление, мы этим не занимаемся», – заверил он, передает ТАСС.

По словам Тиллерсона, США лишь оказывают поддержку местным силам, которые действуют в районах, освобожденных от боевиков «Исламского государства*».

Госсекретарь, по его словам, обсудил эту тему с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу в Ванкувере, где проходила встреча группы стран по КНДР.

Ранее Пентагон также открестился от создания пограничных сил в Сирии.

Напомним, 14 января начальник управления по связям с общественностью штаба операции Inherent Resolve («Непоколебимая решимость») полковник Томас Вил сообщил, что США «подготовят пограничную службу безопасности Сирии» из числа бойцов курдской коалиции «Силы демократической Сирии», которая будет действовать у границ с Турцией.

В Анкаре резко осудили данную инициативу, заявив, что США «узаконивают террористическую организацию». В тот же день Турция перебросила танки на границу с Сирией, а президент страны Тайип Эрдоган пообещал уничтожить создаваемые «силы безопасности границы».

Негативно на такие действия США отреагировали и в Сирии.