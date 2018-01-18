Пентагон открестился от создания пограничных сил в Сирии

США готовят в Сирии местные формирования, но это не пограничные силы, заявил Пентагон.

Военное ведомство США сообщило, что, пока террористическая организация «Исламское государство*» не разгромлено окончательно, эти формирования должны стабилизировать обстановку на территориях, которые освобождены от террористов, передает ТАСС.

«Это не новая «армия» или традиционные силы «пограничной охраны», – приводит РИА «Новости» текст сообщения Пентагона.

Силы, которые готовят США, должны сосредоточиться на «внутренней деятельности», пока «в Женеве решается вопрос о долговременном политическом урегулировании». Формирования готовятся с целью защитить местное население и помешать ИГ* «бежать из Сирии», сообщил Пентагон.

США обещали информировать Турцию о своих действиях в Сирии.

Напомним, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что министр обороны США Джеймс Мэттис в ходе встречи с ним на полях саммита по безопасности и стабильности на Корейском полуострове в Ванкувере опроверг создание «сил безопасности границы» в Сирии.