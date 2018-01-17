МИД Турции: Мэттис опроверг создание в Сирии «сил безопасности границы»

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что министр обороны США Джеймс Мэттис в ходе встречи с ним на полях саммита по безопасности и стабильности на Корейском полуострове в Ванкувере опроверг создание «сил безопасности границы» в Сирии.

«Глава оборонного ведомства США в беседе со мной опроверг сообщения о планах Вашингтона по созданию в Сирии «сил по защите безопасности границ». Мэттис заверил, что лично проследит за данным вопросом», – цитирует РИА «Новости» Чавушоглу.

По словам Чавушоглу, он призвал США отказаться от шагов, которые могли бы привести к кризису в отношениях с Анкарой и напомнил, что Вашингтон ранее уверял Анкару: отряды сил самообороны сирийских курдов YPG не являются «стратегическими партнерами» США, а взаимодействие с ними носит временный характер с целью борьбы с боевиками ИГ*.

Глава турецкого МИД отметил, что США ранее уже не раз не сдерживали обещаний по Сирии, в том числе, по выводу сил YPG из Манбиджа. Ложными оказались также обещания, данные Турции и странам Запада по операции в Ракке, добавил он.



«Я дал четко понять главе Пентагона, что реализация в Сирии подобного плана нанесет непоправимый удар по турецко-американским отношениям», – сказал Чавушоглу.

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что Вашингтон, по сути, начал строить новое квазигосударство – Сирийский Курдистан – и уже готовит силы безопасности для охраны границ в 30 тыс. штыков.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что создаваемые Вашингтоном «силы безопасности границы» на севере Сирии угрожают национальной безопасности его страны и будут уничтожены.

Сотрудник пресс-службы минобороны США Адриан Рэнкин-Гэллоуэй сообщил, что США находятся в тесном контакте с властями Турции в части поддержки отрядов «Сил демократической Сирии» (СДС), учитывая беспокойство Анкары насчет Рабочей партии Курдистана (РПК).