Пентагон отреагировал на угрозы Турции в адрес «сил безопасности границы»

США находятся в тесном контакте с властями Турции в части поддержки отрядов «Сил демократической Сирии» (СДС), учитывая беспокойство Анкары насчет Рабочей партии Курдистана (РПК), заявил сотрудник пресс-службы Минобороны США Адриан Рэнкин-Гэллоуэй.

«Мы находимся в тесном контакте с нашими турецкими союзниками по НАТО по поводу поддержки СДС, которые остаются незаменимым партнером в рамках операций против ИГ*», – цитирует представителя Пентагона ТАСС.

Рэнкин-Гэллуэй добавил, что Вашингтон понимает «обеспокоенность Турции с точки зрения безопасности, связанную с РПК, которая признана в США зарубежной террористической организацией. Соединенные Штаты не оказывают никакую поддержку РПК».

Кроме того, он заявил, что США призывают все стороны к деэскалации в районе сирийско-турецкой границы на фоне заявлений президента Турции Тайипа Эрдогана и сообщений о стягивании Анкарой военной техники к границе с Сирией.

Также представитель минобороны США подчеркнул, что возглавляемая Вашингтоном коалиция не проводит операции в районе сирийского Африна, который привлекает внимание Анкары ввиду того, что там сосредоточены сирийские курды из партии «Демократический союз» и отрядов «Сил народной самообороны».

Ранее в понедельник президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что создаваемые Вашингтоном «силы безопасности границы» на севере Сирии угрожают национальной безопасности его страны и будут уничтожены. До этого вице-премьер Турции Бекир Боздаг заявил, что под видом сил безопасности границы США создают на севере Сирии «террористическую армию».

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон, по сути, начал строить Сирийский Курдистан и уже готовит силы безопасности для охраны границ в 30 тыс. штыков.