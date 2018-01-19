Журналист: Россия не уходит из Африна, несмотря на давление Турции

Иранский журналист Бабак Тагвай опубликовал видео, снятое на границе Сирии и Турции, на котором протурецкие боевики собираются вторгнуться в Африн, однако ждут «зеленого света» от России.

«Видео показывет, что протурецкие джихадисты из «Сирийской свободной армии» теперь ждут «зеленого света» от России, чтобы вторгнуться в сирийский Африн и напасть на курдов», – написал Тагвай в своем Twitter.

По его мнению, «пропагандистская машина Эрдогана» утверждает, что российские войска начали покидать Африн, чтобы оказать давление на Москву и добиться от России разрешения на вторжение.

This video is released now, showing #Turkey backed #FSA Jihadists now waiting for #Russia's Green light to invade #YPG troops in #Afrin, #Syria. #Erdogan's propaganda machines claim that Russians have started leaving Afrin in-order to impose pressure on Moscow to give green light pic.twitter.com/b7i3f80cpw — Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) 19 января 2018 г.

Второе видео, по словам Тагвая, показывает начало наступления джихадистов из «Свободной армии» на курдов.

Также журналист добавил, что посты наблюдения российских войск возле Афина до сих пор не эвакуированы, и войска не собираются уходить, несмотря на просьбы Турции.

#Russia's observation posts near #Afrin are still not evacuated and Russian troops are not going to leave despite requests of #Turkey . pic.twitter.com/trw5HEYiNj — Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) 19 января 2018 г.

Ранее в пятницу российский журналист Кирилл Романовский сообщил о начале военной операции Турции в сирийском Африне после отвода из региона российского контингента.

Во вторник СМИ сообщили, что Турция, которая в воскресенье перебросила танки на границу с Сирией, может нанести авиаудар по «Силам народной самообороны» в арабской республике. Также сообщалось, что Анкара наблюдает за Африном и прилегающими к нему территориями, находящимися под контролем СНС.