Лавров: Россия не выводила войска из сирийского Африна

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что сообщения о выводе российских военных из сирийского города Африна были опровергнуты.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее в пятницу иранский журналист Бабак Тагвай сообщил, что Россия не уходит из Африна, несмотря на давление Турции. Позднее он заявил, что турецкие войска начали обстрел курдских позиций в Африне.

До этого турецкие СМИ сообщали, что российские военнослужащие покидают Африн, где ВС Турции планируют начать операцию против курдов. По этой информации, 170 российских военных с 16.00 мск должны были начать передислокацию на расстояние 17 километров к югу от Африна.

Журналист Кирилл Романовский сообщал о начале военной операции Турции в сирийском Африне после отвода из региона российского контингента.

Во вторник СМИ сообщили, что Турция, которая в воскресенье перебросила танки на границу с Сирией, может нанести авиаудар по «Силам народной самообороны» в арабской республике. Также сообщалось, что Анкара наблюдает за Африном и прилегающими к нему территориями, находящимися под контролем СНС.