От турецких авиаударов по Африну пострадали дети

Появились данные о первых пострадавших в результате турецких авиаударов по сирийскому Африну в рамках операции «Оливковая ветвь», среди раненых есть дети.

В совете курдского кантона сообщили, что 10 человек получили ранения, в том числе трое ранены тяжело, а двое пострадавших – дети, передает РИА «Новости».

Городские власти призвали жителей сдавать кровь для пострадавших.

Тем временем глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что Анкара письменно информирует Дамаск о ходе операции в Африне. Кроме того, по его словам, информация об операции направляется всем заинтересованным сторонам, в том числе в ООН.

Напомним, в субботу турецкий генеральный штаб объявил о начале операции «Оливковая ветвь», направленной против формирований курдов в сирийском Африне.

В Москве с озабоченностью восприняли информацию об этом и призвали противостоящие стороны «проявить взаимную сдержанность». В Минобороны подчеркнули, что развитию кризиса способствовали провокационные шаги США, направленные на обособление районов с преимущественно курдским населением.

В Совфеде отметили, что в таких условиях военный конфликт между Турцией и Сирией становится практически неизбежным.