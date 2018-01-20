В Минобороны раскрыли роль США в операции Турции в Африне

Министерство обороны России назвало главный фактор, который способствовал развитию кризисной ситуации на северо-западе Сирии, где турецкие военные начали военную операцию против курдов.

В военном ведомстве отметили, что развитию кризиса способствовали «провокационные шаги США, направленные на обособление районов с преимущественно курдским населением», передает РИА «Новости».

«Крайне негативную реакцию Анкары вызвали заявления Вашингтона о создании в сопредельных с Турцией районах «пограничных сил» и другие действия американцев по развалу сирийской государственности и поддержке вооруженных группировок боевиков», – сообщили в Минобороны.

Напомним, в субботу турецкий генеральный штаб объявил о начале операции «Оливковая ветвь», направленной против формирований курдов в сирийском Африне.

В Москве с озабоченностью восприняли информацию об этом и призвали противостоящие стороны «проявить взаимную сдержанность». В Минобороны сообщили, что командование российских войск в Сирии приняло меры по обеспечению безопасности военнослужащих в Африне.

Как отметил первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, в условиях начатой Анкарой операции военный конфликт между Турцией и Сирией становится практически неизбежным.