Лавров рассказал о начале судебных процедур по факту захвата США российской дипсобственности

Россия завершила подготовку к суду с США по вопросу захвата российской дипсобственности, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Я сейчас не упомянул о беспрецедентном случае, о захвате российской дипсобственности. Мы сейчас начинаем судебные процедуры, уже подготовка завершилась», – передает ТАСС слова Лаврова.

Он отметил при этом, что Москва в отношениях с Вашингтоном не действует по принципу око за око.

По словам главы российского МИД, американское руководство, «демонизируя Россию, вносит главный вклад» в нынешнюю ситуацию в отношениях между двумя государствами и Россия «не может не отвечать на враждебные действия» США.



«Но всегда стараемся делать это аккуратно, мы не бросаемся безоглядно «зуб за зуб, око за око» – нет. Но терпеть все абсолютно незаконные действия, я сейчас не упомянул о беспрецедентном случае – захвате дипломатической собственности – не реагировать на все это нельзя», – сказал Лавров.

Напомним, в выходные в дипсобственности России в Сан-Франциско, Нью-Йорке и Вашингтоне прошли обыски, которые США называют «инспекцией», а Москва - захватом. Россия заявила, что собирается задействовать судебные процедуры применительно к противоправным действиям Вашингтона.

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что добиться справедливого решения в американском суде по российской дипсобственности будет трудно, однако Россия считает это реальным путем, по которому нужно двигаться.