ВЦИОМ подсчитал расходы россиян на новогодние праздники

Россияне потратили на празднование Нового года в среднем по 14 тыс. рублей, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно данным опроса, сумма средних расходов на празднование в 2018 году составила 14195 рублей, передает РИА «Новости».

На подарки близким и друзьям россияне потратили больше (5459 рублей), чем на новогодний стол (4764 рубля). В среднем примерно в 4 тыс. рублей обошлись турпоездки, елки, визиты в ресторан.



Что касается подарков, в основном участники опроса «находили под елкой» парфюмерию, косметику, бижутерию (27%), конфеты, спиртные напитки (25%) и сувениры (24%), в основном эти ожидания оправдались.



Православное Рождество в этом году отметили 72% россиян. При этом 19% из них посетили церковь, еще 6% посмотрели трансляцию службы по ТВ, а 50% опрошенных отпраздновали в кругу семьи.

По данным ВЦИОМ, 73% россиян остались довольны тем, как провели праздничную новогоднюю неделю. При этом 42% участников опроса сообщили, что были в гостях, 30% – гуляли на природе, а 20% – катались на коньках или лыжах.



Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 8-9 января 2018 года среди 2 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,2%.

Напомним, ранее россияне назвали главные события года в стране и мире.