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    16 октября 2024, 04:34 • В мире

    В Австралии закрыли пляж из-за загадочных черных шаров

    В Сиднее закрыли пляж Куджи после находки сотен черных шаров неизвестного происхождения

    Tекст: Денис Тельманов

    Городской пляж Куджи в Сиднее временно закрыт после обнаружения на его берегу сотен черных шаров, природа которых пока не установлена, ведутся работы по безопасному сбору.

    Городской пляж Куджи в Сиднее временно закрыли из-за нахождения сотен черных шаров неизвестного происхождения, передает ТАСС.

    Муниципалитет района Рэндвик установил, что шары выбросило на берег, и принял решение закрыть пляж до тех пор, пока аварийные службы не соберут все объекты.

    Чиновники предупреждают любителей пляжного отдыха воздержаться от посещения Куджи и не прикасаться к найденным предметам.

    «Такое происшествие случилось впервые, и мы предпринимаем меры для безопасного удаления и утилизации объектов», – заявили в муниципалитете.

    Специалисты пока не установили природу таинственных шаров. Часть из них отправили на анализ в управление охраны окружающей среды штата Новый Южный Уэльс и агентство по контролю качества прибрежных вод.

    Чиновники предполагают, что шары могут быть «шариками смолы», образующимися при контакте нефти с мусором и морской водой.

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