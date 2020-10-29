Найденного во Владивостоке ихтиозавра отнесли к новым для науки видам

Найденный на берегу острова Русский во Владивостоке древний ихтиозавр может быть новым для науки видом, сообщили ученые, занимающиеся исследованием этой находки.

Руководитель лаборатории палеонтологии Института геологии и природопользования ДВО РАН Юрий Болотский сообщил, что ихтиозавры – это не динозавры, это отдельная обширная группа. У них было веретенообразное тело, похожее на тело современных китообразных. Ихтиозавры вымерли в конце мелового периода вместе с динозаврами. Они, как правило, были морскими хищниками, отметил ученый.

«Дети сделали очень приличную находку. Это фрагмент туловища, скелета довольно древнего морского ящера ихтиозавра. (Сохранилась) ли у него голова или нет – вопрос. Ее могли оторвать хищники, падальщики, когда труп лежал на дне, его могли повредить. Пока есть косвенные свидетельства того, что он лежит на левом боку, а обнажилась в породе правая сторона. Вероятно, сохранился и левый бок. С черепом – есть доля вероятности, что будет затылочная часть. Хвост, к сожалению, утрачен. Эта особь была около трех метров», – передает РИА «Новости» слова Болотского.

Он уточнил, что пока сложно сказать, как именно выглядел этот ихтиозавр.

«Возможно, это новый для науки таксон – род и вид... Часть ребер, к сожалению, разрушены, и от них остались отпечатки. Но в самой породе сохранились ребра в нормальном состоянии. Нужен препаратор, который бы их очистил от пустой породы – это не на одну неделю работа. Пока глыба заключает в себе много интересных деталей, которые помогут узнать окончательно, что это за ящер», – добавил ученый.

Главный научный сотрудник лаборатории стратиграфии и палеонтологии Дальневосточного геологического института ДВО РАН Юрий Захаров рассказал, что ихтиозавры питались аммонитами, и акватория современного Дальнего Востока была их ареалом обитания.

«Это исключительный случай, когда нашли целое животное. Отдельных ребер находят много, значит, надо думать, что здесь их ареал», – отметил ученый.



«Нужно проводить дальнейшие исследования, искать и голову, и зубы, чтобы точно определиться с видом. Возможно – никто не исключает – что это новый вид... Это единичные находки на территории края. И возможно, что это очень необычное животное. Любая такая находка, тем более, такого возраста – триасовый период – очень значимая в научном плане и очень информативная», – сказала заместитель директора по научной работе Дальневосточного геологического института ДВО РАН Ирина Тарасенко.

По ее словам, сейчас ученые вместе с сотрудниками океанариума сохранят этот экспонат, потом просветят его на томографе или на рентгене, чтобы решить, стоит ли препарировать данный образец. Если материал представляет коллекционную значимость, он будет представлен в экспозиции.

Напомним, в среду Болотский рассказал, что на берегу острова Русский во Владивостоке нашли останки древнего морского обитателя – предположительно, ихтиозавра.