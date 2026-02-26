«Росатом» представил катамаран из композитов на боут-шоу в Москве

Tекст: Елизавета Шишкова

Композитный дивизион «Росатома» продемонстрировал катамаран Sportcat85 на «Московском боут-шоу». Судно длиной 8,5 метра рассчитано на двенадцать человек и предназначено для регат, соревнований, дневных чартеров и туристических экскурсий на различных водоемах, включая прибрежные зоны морей, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Катамаран выполнен в разборном формате для легкой транспортировки, в нем предусмотрены помещения для коротких круизов. Для корпуса использованы стеклоткани, а для силовых элементов – углеволокно, произведенные самим дивизионом «Росатома». Эти материалы отличаются высокой прочностью, легкостью и устойчивостью к агрессивным средам.

Генеральный директор АО «Росатом Ветролопасти» Сергей Федченко заявил: «Катамаран изготовлен на производственной площадке АО «Росатом Ветролопасти» в Ульяновске, технологическая база предприятия и накопленные компетенции в области композитных технологий позволяют нам предложить рынку линейку современных, безопасных и экономически эффективных судов длиной до 35 метров».

Глава композитного дивизиона Александр Дмитриков отметил, что за последние годы «Росатом» полностью перевел отечественных заказчиков на российское углеволокно и создал полную технологическую цепочку по композитам. Он подчеркнул, что производство катамарана заняло полгода, и подобные проекты могут стать основой для линейки высокотехнологичных судов различного назначения.

Композитный дивизион «Росатома» – крупнейший в России производитель композитных материалов с полным циклом, включая свои научно-исследовательские центры. АО «Росатом Ветролопасти» – первое предприятие полного цикла по производству композитных лопастей для ветроустановок, запущенное в 2024 году в Ульяновске.