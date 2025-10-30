Регулярная публикация фейков с последующими опровержениями является одним из элементов почти любой политической машины. Такая тактика позволяет прозондировать реакцию международной аудитории и выпустить пар из внутриполитического котла.0 комментариев
Правительство утвердило список приоритетных специальностей для стипендии президента
Более 300 направлений, включающих математические, гуманитарные и технические науки, вошли в перечень для получения президентской стипендии.
Как передает ТАСС, председатель правительства Михаил Мишустин сообщил о принятии перечня приоритетных специальностей на заседании кабмина.
«Сегодня правительство утвердило перечень из более 300 специальностей и направлений по программам, отвечающим приоритетам научно-технологического развития России», – заявил Мишустин.
Он напомнил, что по поручению президента России Владимира Путина сумма президентской стипендии увеличена до 30 тыс. рублей. В утвержденный список вошли такие направления, как математика, естественные и гуманитарные науки, инженерное дело, технология, оборона, безопасность, медицина, сельское хозяйство, образование и педагогика.
Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство установило с сентября 2025 года увеличение президентской стипендии для студентов, курсантов и слушателей вузов в России до 30 тыс. рублей ежемесячно.