Мишустин утвердил увеличение президентской стипендии до 30 тыс. рублей

Tекст: Дмитрий Зубарев

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила назначения и выплаты ежемесячной президентской стипендии для студентов и курсовантов вузов. С 1 сентября 2025 года сумма стипендии будет увеличена до 30 тыс. рублей в месяц, сообщает ТАСС.

Стипендия будет назначаться по результатам конкурса, проходящего по девяти направлениям, включая «Математические и естественные науки» и «Инженерное дело». Получателями смогут стать студенты старших курсов бакалавриата и специалитета, а также магистранты. Общее количество получателей не превысит 3,4 тыс. человек в год.

Для получения стипендии кандидаты должны не иметь «троек» и иметь 75% «пятерок» по итогам аттестаций, а также быть победителями студенческих конкурсов и олимпиад. Дополнительно требуется участие в научных исследованиях или публикации в научных изданиях.

В настоящее время размер стипендии составляет 7 тыс. рублей, и порядок ее назначения определяется распоряжением 1993 года. Новые правила направлены на реализацию указа президента, подписанного в декабре 2024 года, о стипендии для студентов и курсантов вузов в России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поручил до 1 июня разработать стипендию в 30 тыс. рублей для студентов приоритетных специальностей, а также заявил о повышении правительственной и президентской стипендий. Министерство науки и высшего образования рекомендовало вузам повысить стипендии до прожиточного минимума.