Останки ихтиозавра найдены на острове Русский во Владивостоке

На берегу острова Русский во Владивостоке нашли останки древнего морского обитателя – предположительно, ихтиозавра, сообщил руководитель лаборатории палеонтологии Института геологии и природопользования ДВО РАН Юрий Болотский.

Находка принадлежит участникам образовательного проекта «Наука в путешествии. ПриМорье». О найденной на берегу расколовшейся во время тайфуна Майсак каменной плите с отпечатками ребер и остатками костей они рассказали на своей странице в Facebook. Куратор палеонтологического направления проекта обратился к ученым, и те подтвердили, что это ихтиозавр.

Болотский прибыл из Благовещенска во Владивосток, чтобы провести исследования на месте находки. Он считает, что, скорее всего, останки действительно принадлежат ихтиозавру, передает РИА «Новости».

«Ихтиозавры обитали во всех морях. На острове Русском это вторая такая находка. Части (древних обитателей) находили от Магадана до юга Приморья – но это был очень фрагментарный материал. А тут более-менее полный, к тому же часть находится в породе. Материал надо препарировать, и, может быть, там окажется самая важная часть скелета – череп. Но голову могли ему оторвать еще 220 млн лет назад», – сказал ученый.

На острове Русский это вторая такая находка: первая была сделана в 2014 году. Тогда найденный ихтиозавр не был активным хищником, он дробил раковины двустворчатых моллюсков, у него была своеобразная зубная система – не колюще-хватающая, а давящая.

В полевых условиях ученые сделали предварительный анализ находки и подготовили плиту с ископаемым для транспортировки. Останки ихтиозавра переданы в океанариум, там будут проводиться дальнейшие исследования.

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