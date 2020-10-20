В оттаявших ледниках в Альпах нашли древние артефакты

Изменение климата и таяние ледников в Альпах помогло археологам обнаружить в этих местах древние артефакты, которые позволяют расширить представления о доисторических людях.

Как сообщает Daily Mail, археологи обнаружили нить из растительных волокон возрастом примерно 6 тыс. лет, деревянную фигурку, шнурованные туфли с останками доисторического человека, датируемые 3 тыс. до н. э., а также другие сокровища. Все предметы сохранились в отличном состоянии, так как лед защитил их от разрушения.

Тающие ледники позволяют значительно расширить представление о людях, которые жили в горах тысячелетия назад. В науке даже появилась новая область исследования – «ледниковая археология».

Долгое время считалось, что доисторические люди не отваживались подниматься высоко в горы, но недавние исследования свидетельствует об обратном. В сентябре группа археологов обнаружила на перевале Шнидейох в Альпах веревку, которой, как полагают ученые, тоже более 6 тыс. лет. Позже были найдены пара кожаных брюк и обуви, а также сотни других артефактов, датируемых 5 тыс. до н. э.

В 2003 году другая группа исследователей, проводившая в этом же районе раскопки на высоте почти трех тыс. метров, нашла ящик со стрелами, датируемый трехтысячным годом до нашей эры.

Все эти открытия и находки позволили ученым сделать вывод, что люди поднимались так высоко в горы в поисках кристаллов и разных полезных ископаемых.

В сентябре во время исследования крупного курганного могильника на территории Аскизского района Хакасии археологи обнаружили нетронутые грабителями захоронения времен тагарской культуры (эпоха раннего железа).