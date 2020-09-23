Нетронутый могильник скифского времени обнаружили в Хакасии

Во время исследования крупного курганного могильника на территории Аскизского района Хакасии археологи обнаружили нетронутые грабителями захоронения времен тагарской культуры (эпоха раннего железа), сообщила пресс-служба правительства региона.

«В могильниках найдены скелеты четырех тагарцев в том положении, каким оно было при захоронении, а также нетронутым оказался весь инвентарь: бронзовое оружие, круглое зеркало и изготовленный из рога миниатюрный гребешок. Около каждого погребенного ученые нашли хорошей сохранности крупные керамические сосуды с широкими венчиками», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

В пресс-службе также отметили, что археологам повезло, так как «чаще всего ученые находят многократно разграбленные тагарские захоронения с минимальным количеством вещей».

«Один из интересных артефактов – набор оружия, обнаруженный рядом с женским скелетом, включающий топор и кинжал-акинак. Это свидетельствует о причастности женщины к воинскому сословию», – рассказали в пресс-службе.

В другом могильнике археологи нашли захоронения сразу четырех человек: двоих мужчин, женщину и ребенка. Рядом с мужчинами находились топоры и кинжалы, по всей видимости, бронзовые.

Все находки направят в Новосибирск на реставрацию, а затем вернут в республику и пополнят коллекцию Хакасского национального краеведческого музея им. Л.Р. Кызласова.

Напомним, в августе 2019 года во время раскопок кургана в районе крымского села Ореховка археологи обнаружили катакомбы, которые относятся к концу III – началу II тысячелетия до н.э.