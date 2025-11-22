Российский гимнаст Духно стал чемпионом мира среди юниоров

Россиянин Духно выиграл многоборье на юниорском чемпионате мира по гимнастике

Tекст: Тимур Шайдуллин

Россиянин Арсений Духно выиграл личное многоборье на юниорском чемпионате мира по спортивной гимнастике на Филиппинах, передает ТАСС. По сумме шести выполненных упражнений он набрал 82,031 балла, что позволило ему опередить японца Нао Одзиму, занявшего второе место с 81,799 балла, и китайца Ланьбиня Яна, который стал третьим с результатом 81,099.

Духно оказался единственным представителем России на мужских соревнованиях мирового уровня среди юниоров. В финалы отдельных видов он отобрался сразу в четырех дисциплинах: вольные упражнения, опорный прыжок (оба – с первого места), конь (с третьего места), кольца (с четвертого места). Финалы в отдельных видах пройдут с 23 по 24 ноября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее гимнастка Мельникова завоевала три медали, в том числе две золотых, на чемпионате мира в Джакарте.

Российских спортсменов Викторию Аникину, Реваза Гургенидзе и Светлану Лукину не допустили до выборов в технические комитеты Европейского гимнастического союза.

До этого Федерация гимнастики России объявила о возвращении российских атлетов на международные турниры.



