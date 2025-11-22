  • Новость часаРоссийские войска освободили Звановку в ДНР и Новое Запорожье в Запорожской области
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «Прошлое здесь и оно нас жжет». Как поучаствовать в суде над нацистами
    Путин пригрозил Киеву новыми «Купянсками»
    Вэнс назвал ключевые условия для мирного соглашения по Украине
    Росреестр предложил не возвращать квартиры жертвам мошенников без возврата денег
    Путин: Украина и ее европейские союзники находятся в иллюзиях о ситуации на поле боя
    Офицеры ВСУ спешно сбежали из Вильчи у Волчанска
    FT: Дрисколл провел «тошнотворную» встречу с представителями Европы
    Украинский блогер Шарий заявил о заморозке расследования коррупции Зеленского
    Дрон привел украинских бойцов на российские позиции
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Любая революция направлена против народа

    Главным архитектором проекта сокращения населения Франции был один из видных деятелей революции, председатель Национального конвента Дюбуа-Крансе – его проект предполагал уничтожение от одной до двух третей французов.

    2 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европейская бюрократия не годится в самураи

    Если на перевооружение Европе нужно время (5-10 лет), то на идеологическом уровне подготовка к войне с Россией уже близится к завершению. Столь запутанная и сложная ситуация, казалось бы, может решиться только через войну – как она и решалась раньше в той же Европе. Однако как раньше – не получится.

    10 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов «Безлюдные» технологии меняют смысл войны

    Кому жить и кому умереть, решают операторы-дроноводы. Но они не похожи на «героев былых времен». Они не обязаны быть сильными, ловкими, смелыми. Им достаточно освоить ноутбук, клавиатуру, мышь. Таковы воины нового типа – и к этому нам предстоит привыкнуть.

    14 комментариев
    22 ноября 2025, 13:00 • Спорт

    Российский гимнаст Духно стал чемпионом мира среди юниоров

    Россиянин Духно выиграл многоборье на юниорском чемпионате мира по гимнастике

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский гимнаст Арсений Духно одержал победу в личном многоборье на юниорском мировом первенстве, набрав 82,031 балла по итогам шести упражнений.

    Россиянин Арсений Духно выиграл личное многоборье на юниорском чемпионате мира по спортивной гимнастике на Филиппинах, передает ТАСС. По сумме шести выполненных упражнений он набрал 82,031 балла, что позволило ему опередить японца Нао Одзиму, занявшего второе место с 81,799 балла, и китайца Ланьбиня Яна, который стал третьим с результатом 81,099.

    Духно оказался единственным представителем России на мужских соревнованиях мирового уровня среди юниоров. В финалы отдельных видов он отобрался сразу в четырех дисциплинах: вольные упражнения, опорный прыжок (оба – с первого места), конь (с третьего места), кольца (с четвертого места). Финалы в отдельных видах пройдут с 23 по 24 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее гимнастка Мельникова завоевала три медали, в том числе две золотых, на чемпионате мира в Джакарте.

    Российских спортсменов Викторию Аникину, Реваза Гургенидзе и Светлану Лукину не допустили до выборов в технические комитеты Европейского гимнастического союза.

    До этого Федерация гимнастики России объявила о возвращении российских атлетов на международные турниры.


    Главное
    Путин указал всему миру на главных противников мира на Украине
    Министр армии США Дрисколл: Армия России сравнима с американской по технологиям
    Морпехи захватили укрепления ВСУ под Красноармейском на БМП-3
    Член Палаты представителей Грин объявила об уходе из Конгресса США
    МВД сообщило о самых популярных схемах мошенников в 2025 году
    Sabah: Зеленский превратился в испуганного кота
    Египтолог раскрыл судьбу гробницы Клеопатры в Средиземном море

    Почему важно повышать минимальный размер труда

    Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2026 года вырастет сразу на 21% – до 27 тыс. рублей. Это в разы выше уровня годовой инфляции. И в последние годы в целом МРОТ растет опережающими темпами. Почему это важно и каким задачам служит? Подробности

    Перейти в раздел

    Путин усадил Зеленского на горшок

    В процессе урегулирования конфликта на Украине новые вводные: Вашингтон давит на Киев с целью заставить принять мирный план из 28 пунктов, который готова обсуждать Москва. На этом фоне Владимир Путин ярко и бескомпромиссно напомнил, что Россия не считает правительство Владимира Зеленского легитимным. Что это означает для возможного диалога и в каком виде Москва готова общаться с Киевом и Вашингтоном? Подробности

    Перейти в раздел

    «Прошлое здесь и оно нас жжет». Как поучаствовать в суде над нацистами

    Тот самый зал №600 Нюрнбергского дворца правосудия, в котором проходил исторический трибунал над нацистами, теперь можно увидеть в центре Москвы. Спецкор газеты ВЗГЛЯД побывала на экспозиции «Без срока давности» и убедилась в том, насколько актуальны сегодня уроки суда, начавшегося 80 лет назад. Подробности

    Перейти в раздел

    Британия собралась воевать на море с российскими океанографами

    К риторическим передергиваниям и даже прямой лжи прибегнул руководитель Минобороны Великобритании, рассказывая своим согражданам о нахождении у берегов страны российского исследовательского судна «Янтарь». В чем обвиняют в Лондоне российских океанографов и чем кончится их преследование со стороны ВМС Великобритании? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Германия возглавила антироссийский альянс

      Германия стала фактическим лидером коалиции европейских стран, объединившихся против нового мирного плана по Украине. Иными сломами, ради войны с Россией. Зачем это канцлеру Фридриху Мерцу?

    • Украина отвергла мирный план США

      Официальные представители Украины отвергли мирный план из 28 пунктов, который предложила администрация президента США. При этом лично Владимир Зеленский как будто согласился. Как это понимать?

    • Дело Эпштейна тянет Трампа на дно

      Президент США Дональд Трамп согласился рассекретить так называемое «досье Эпштейна». Но для него это вынужденное решение. Идет к тому, что следующий год президентства Трампа станет последним.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Церковные праздники в декабре 2025 года: православный календарь важных дат, Рождественский пост

      Декабрь для православных христиан – это особое время, завершающее церковный год. Это период глубокого ожидания и духовной подготовки к одному из главных событий – Рождеству Христову. Практически весь месяц проходит под знаком Рождественского поста, который начался 28 ноября и продлится до 6 января 2026 года. Это время молитв, добрых дел и воздержания, позволяющее очистить душу и встретить праздник с чистым сердцем.

    • Лень продлевает жизнь? Как сказываются на здоровье труд и физическая активность

      Каждый мечтает прожить долгую и активную жизнь, сохранив при этом хорошее самочувствие и бодрость духа. Существует теория, согласно которой двигательная активность может ускорить расход жизненных сил и сократить срок существования. Именно такую позицию занимает немецкий специалист Петер Акст, считающий, что лень и долгий сон продлевают жизнь, а активные тренировки в спортзалах могут нанести вред здоровью. Насколько эффективна такая стратегия для увеличения продолжительности жизни?

    • ОБРАЗЕЦ Расписка в получении денежных средств

    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации