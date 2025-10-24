Гимнастка Мельникова завоевала третью медаль на чемпионате мира в Джакарте

Tекст: Мария Иванова

Российская гимнастка Ангелина Мельникова завоевала свою третью медаль на чемпионате мира в Джакарте, сообщает ТАСС.

В финале упражнений на брусьях она набрала 14,500 балла и заняла второе место, уступив только Кайлии Немур из Алжира, которая получила 15,566 балла. Бронзу завоевала китаянка Ян Фаньюйвэй, показавшая такой же результат, как у Мельниковой, но уступившая по дополнительным критериям.

Российская гимнастка Лейла Васильева заняла шестое место, получив 14,066 балла. Ранее на турнире Мельникова уже выиграла золото в личном многоборье и стала первой в опорном прыжке, став трехкратной чемпионкой мира. В ее коллекции уже три серебра и три бронзы предыдущих первенств.

На Олимпиаде в Токио Мельникова принимала участие в командных соревнованиях и завоевала золото, а также выиграла бронзовые медали в личном многоборье и вольных упражнениях. До этого на Олимпиаде в Бразилии она стала серебряным призером в командном турнире.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике завершается 25 октября, российские спортсмены выступают в нейтральном статусе. Предыдущий раз сборная России участвовала в мировом первенстве в 2021 году в японском Китакюсю.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российская гимнастка Ангелина Мельникова стала первой на чемпионате мира в опорном прыжке с результатом 14,466 балла.

Спортсменка ранее завоевала золотую медаль чемпионата мира по спортивной гимнастике. После победы в финале личного многоборья Мельникова поделилась с поклонниками своими ощущениями от триумфа.