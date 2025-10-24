80 лет назад, 24 октября 1945 года, была официально создана Организация Объединенных Наций. Однако в долгосрочной перспективе стало понятно, что государства очень плохо договариваются друг с другом, а ООН для эффективной работы должна быть «зеркалом» реального геополитического порядка.0 комментариев
Ангелина Мельникова принесла России третью медаль на чемпионате мира по гимнастике в Джакарте, заняв второе место в упражнениях на брусьях с результатом 14,500 балла.
Российская гимнастка Ангелина Мельникова завоевала свою третью медаль на чемпионате мира в Джакарте, сообщает ТАСС.
В финале упражнений на брусьях она набрала 14,500 балла и заняла второе место, уступив только Кайлии Немур из Алжира, которая получила 15,566 балла. Бронзу завоевала китаянка Ян Фаньюйвэй, показавшая такой же результат, как у Мельниковой, но уступившая по дополнительным критериям.
Российская гимнастка Лейла Васильева заняла шестое место, получив 14,066 балла. Ранее на турнире Мельникова уже выиграла золото в личном многоборье и стала первой в опорном прыжке, став трехкратной чемпионкой мира. В ее коллекции уже три серебра и три бронзы предыдущих первенств.
На Олимпиаде в Токио Мельникова принимала участие в командных соревнованиях и завоевала золото, а также выиграла бронзовые медали в личном многоборье и вольных упражнениях. До этого на Олимпиаде в Бразилии она стала серебряным призером в командном турнире.
Чемпионат мира по спортивной гимнастике завершается 25 октября, российские спортсмены выступают в нейтральном статусе. Предыдущий раз сборная России участвовала в мировом первенстве в 2021 году в японском Китакюсю.
