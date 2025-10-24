Двукратная чемпионка мира Мельникова поделилась впечатлениями от победы

Tекст: Ирма Каплан

В Telegram-канале спортсменка разместила GIF-видео, на котором она узнает о победе по сумме очков, и дополнила пост словами благодарности.

«Победу посвящаю тренерам и врачам, которые готовили меня к этому чемпионату. Сложно описать словами, чего это им стоило, сколько работы было проделано. Я безмерно благодарна людям, которые мне помогают, жаль, их нельзя пригласить на ступень пьедестала, я бы собрала большую команду героев. Спасибо всем зрителям за поддержку и веру, я бесконечно благодарна вам!» – сказано в посте.

Мельникова в сентябре 2025 года завоевала золото и серебро на этапе Кубка вызова в Париже, что стало важной частью подготовки к мировому первенству.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российская гимнастка завоевала лидерство в квалификации чемпионата мира в Джакарте. В четверг 25-летняя россиянка Ангелина Мельникова завоевала золото чемпионата мира по гимнастике.