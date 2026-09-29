У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.2 комментария
Путин наградил 55-ю дивизию Росгвардии орденом Жукова
Путин наградил 55-ю дивизию Росгвардии орденом Жукова за мужество
Президент России Владимир Путин отметил высокую боевую подготовку и самоотверженность 55-й дивизии Росгвардии, удостоив воинское соединение высокой государственной награды.
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении 55-й дивизии войск национальной гвардии Российской Федерации орденом Жукова. Соответствующий документ уже опубликован на официальном портале правовых актов, пишет РИА «Новости».
«За мужество и самоотверженность, проявленные в ходе выполнения учебно-боевых задач, высокие показатели в боевой подготовке наградить орденом Жукова 55 дивизию войск национальной гвардии Российской Федерации», – говорится в тексте указа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае президент России наградил 83-ю десантно-штурмовую бригаду орденом Кутузова. Ранее глава государства поздравил личный состав 201-й военной базы с присвоением почетного наименования «гвардейская».
А осенью прошлого года 27-я бригада радиационной, химической и биологической защиты получила орден Жукова за массовый героизм.