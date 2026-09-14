В Букингемском дворце при реставрации нашли старинные вещи

При ремонте Букингемского дворца обнаружили исторические вещи персонала

Tекст: Мария Иванова

«В ходе реставрации штаб-квартиры британской монархии были обнаружены утерянные или давно забытые предметы, позволяющие заглянуть за кулисы жизни персонала Букингемского дворца», – передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Guardian.

Масштабный ремонт резиденции рассчитан на десять лет и оценивается в 370 млн фунтов стерлингов. Проект включает замену электропроводки, обновление водопровода и системы отопления.

Среди находок оказались купоны для ставок на футбольные матчи 1957 года, старые черные ботинки и обрывки театральных афиш из газеты Standard 1889 года. Строители также выявили старую проводку с изоляцией из вулканизированной индийской резины.

В куске строительного камня обнаружили билет на игру в вист за шесть пенсов, датированный 14 апреля 1949 года. Он был выпущен общественным клубом королевского двора в период правления Георга VI. Кроме того, рабочие нашли инструкции для персонала к приему в честь 25-летия дипломатического корпуса в 1977 году, старинную керамическую плитку середины XIX века, оловянную кружку, газету Daily Express 1966 года, бутылку воды Schweppes и коробку с рождественскими открытками.

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