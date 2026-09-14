14 сентября 1911 года в Киеве застрелили Петра Аркадьевича Столыпина – единственного в России человека, который мог предотвратить катастрофу революции. Ненависть со стороны левых с тех пор всегда сопровождала всех российских политиков, которые спасали Россию от поражений и краха.4 комментария
В Букингемском дворце при реставрации нашли старинные вещи
При ремонте Букингемского дворца обнаружили исторические вещи персонала
Во время масштабной реставрации Букингемского дворца рабочие обнаружили множество исторических предметов середины XX века, принадлежавших персоналу королевской резиденции.
«В ходе реставрации штаб-квартиры британской монархии были обнаружены утерянные или давно забытые предметы, позволяющие заглянуть за кулисы жизни персонала Букингемского дворца», – передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Guardian.
Масштабный ремонт резиденции рассчитан на десять лет и оценивается в 370 млн фунтов стерлингов. Проект включает замену электропроводки, обновление водопровода и системы отопления.
Среди находок оказались купоны для ставок на футбольные матчи 1957 года, старые черные ботинки и обрывки театральных афиш из газеты Standard 1889 года. Строители также выявили старую проводку с изоляцией из вулканизированной индийской резины.
В куске строительного камня обнаружили билет на игру в вист за шесть пенсов, датированный 14 апреля 1949 года. Он был выпущен общественным клубом королевского двора в период правления Георга VI. Кроме того, рабочие нашли инструкции для персонала к приему в честь 25-летия дипломатического корпуса в 1977 году, старинную керамическую плитку середины XIX века, оловянную кружку, газету Daily Express 1966 года, бутылку воды Schweppes и коробку с рождественскими открытками.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Букингемский дворец отказал принцу Гарри в предоставлении жилья на время визита в Британию.
Эксперты предложили два дорогостоящих сценария капитального ремонта исторического здания британского парламента.
В августе 2024 года в центре Лондона загорелся исторический дворец Сомерсет-хаус.